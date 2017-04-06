Закон запрещает работодателям увольнять работников во время их болезни или отпуска (ч. 6 ст. 81 тк рф). Но он ничего не говорит о праве работодателя объявить работнику замечание или выговор в этот период. Мнения судов на этот счет делятся поровну.

Одни суды считают, что объявить работнику выговор можно как в период его отпуска, так и во время болезни. По их мнению, если работодатель до болезни или отпуска затребовал у работника объяснения по факту проступка, то он вправе привлечь его к ответственности. Причем ждать выздоровления работника или окончания его отпуска не нужно. Поэтому работник не сможет оспорить наказание на том лишь основании, что его объявили ему во время болезни или отпуска.

Другие суды придерживаются иной точки зрения. Они разъясняют, что во время объявления работнику замечания или выговора он должен исполнять трудовые обязанности. Это обусловлено тем, что закон исключает время болезни или отпуска работника из срока применения дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст. 193 ТК РФ). Значит, взыскание работнику можно объявить только после того, как он выйдет на работу. Если работодатель поспешит, суд признает наказание незаконным.