87 апреля Компания занимается грузоперевозками. Есть свои машины и арендованная. Кто должен выписывать путевые листы — арендатор или арендодатель? Тема: Первичные документы Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032)Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031)Книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045)ОКУД 0504819. Книга по учету документов строгой отчетностио приеме работника на работу редакция журнала «Главбух» отвечает: Выписывать путевые листы должен арендатор, то есть компания, которая фактически эксплуатирует машину (п. 9 Порядка, утв. приказом Минтранса от 18 сентября 2008 г. № 152). Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>> Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная