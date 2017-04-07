Выписывать путевые листы должен арендатор, то есть компания, которая фактически эксплуатирует машину (п. 9 Порядка, утв. приказом Минтранса от 18 сентября 2008 г. № 152).

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