Принципиальное отличие одно — разная обязанность по применению онлайн-ККТ.

Магазин из удаленной от сетей местности обязан иметь онлайн-кассу, пробивать на ней чеки и выдавать покупателям. Но передавать данные через оператора фискальных данных в ФНС не обязательно. В труднодоступных или отдаленных местностях применять ККТ вообще не обязательно. Но тогда надо выдать документ, который подтверждает оплату. Исключение: компании и предприниматели, которые производят расчеты с использованием автоматических устройств для расчетов или продают подакцизные товары.

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