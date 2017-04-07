187 апреля

В законе об онлайн-кассах есть льготы для компаний из труднодоступных, удаленных и отдаленных местностей. В чем разница между ними?

Тема:

отвечает:

Принципиальное отличие одно — разная обязанность по применению онлайн-ККТ.

 Магазин из удаленной от сетей местности обязан иметь онлайн-кассу, пробивать на ней чеки и выдавать покупателям. Но передавать данные через оператора фискальных данных в ФНС не обязательно. В труднодоступных или отдаленных местностях применять ККТ вообще не обязательно. Но тогда надо выдать документ, который подтверждает оплату. Исключение: компании и предприниматели, которые производят расчеты с использованием автоматических устройств для расчетов или продают подакцизные товары.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем