37 апреля

Как происходит электронный обмен между медучреждением, ФСС и компанией?

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отвечает:

Пациент обращается в медучреждение. Врач получает от ФСС номер листка, тут же заполняет его и отправляет в единую электронную базу.

Эта информация доступна для ФСС, медучреждения, работодателя и сотрудника. Затем работодатель заполняет реестр сведений на выплату пособий, заверяет его электронной подписью и направляет в ФСС. В личном кабинете работодатель может узнать, кто болен, где и когда открыты листки нетрудоспособности, когда заканчивается больничный. Дополнительно подтверждать отсутствие сотрудника на работе по болезни не нужно. Сотрудник также может через свой личный кабинет посмотреть данные о больничных и пособиях.

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