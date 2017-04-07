Пациент обращается в медучреждение. Врач получает от ФСС номер листка, тут же заполняет его и отправляет в единую электронную базу.

Эта информация доступна для ФСС, медучреждения, работодателя и сотрудника. Затем работодатель заполняет реестр сведений на выплату пособий, заверяет его электронной подписью и направляет в ФСС. В личном кабинете работодатель может узнать, кто болен, где и когда открыты листки нетрудоспособности, когда заканчивается больничный. Дополнительно подтверждать отсутствие сотрудника на работе по болезни не нужно. Сотрудник также может через свой личный кабинет посмотреть данные о больничных и пособиях.