Чтобы лишить работника премии, процедура по ст. 193 ТК РФ не нужна. Достаточно приказа. Он будет правомерным, если «ненадлежащее выполнение обязанностей» указано в качестве критерия депремирования в локальном акте или коллективном договоре.

Систему премирования определяет работодатель (ч. 1 ст. 135 ТК РФ). Это значит, что он решает, кто и за что получит премию. Критерии премирования чаще всего прописывают в локальном акте, поскольку коллективный договор есть не у всех. Премию назначают, например, если работник:

показал высокие результаты труда (продал больше всех техники или машин, привлек новых клиентов и т. п.);

не допустил за учетный период нарушений (вовремя приходил на работу, соблюдал сроки выполнения заданий и т. д.).

Работники привыкают к регулярным премиям, и если перестают их получать, то идут в суд. Суды проверяют, работодатель лишил работника премиальных произвольно или руководствовался положениями локального акта. В последнем случае суд встанет на сторону работодателя (определение Приморского краевого суда от 25.06.2014 № 33-5479). Если в локальном акте нет такого критерия, как «ненадлежащее выполнение обязанностей», то оставить работника без премии нельзя.

Работодателю нужно подготовить документы, которые подтверждают нарушение. Доказать данное обстоятельство — его задача (определение Алтайского краевого суда от 28.10.2015 № 33-10205/2015). Например, представьте приказ о взыскании. Выговор или замечание за систематические ошибки в работе докажет, что работодатель лишил работника премии обоснованно.

Но взыскание — не обязательный элемент депремирования. Ненадлежащее исполнение обязанностей подтвердят служебные и докладные записки, показания свидетелей (апелляционное определение Мурманского областного суда от 16.04.2014 № 33-1094). При этом работодатель не обязан соблюдать процедуру применения дисциплинарного взыскания. В законе такого требования нет.

Учтите, что работник может допустить ошибки в работе по чужой вине. Тогда обвинять его в проступке нельзя (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). При этом условии не лишайте его премии.