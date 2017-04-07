Есть две позиции относительно того, включается ли оплата за дополнительную работу в МРОТ.

Доплата входит в МРОТ. Месячная заработная плата работника, который полностью отработал норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК РФ). В заработную плату входят компенсационные выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК РФ). К ним относится доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Такой работой считается и расширение зоны обслуживания (ст. 149 ТК РФ). Поэтому доплату за нее можно включить в МРОТ.

Например, Иркутский областной суд не нашел нарушений в том, что размер месячной заработной платы составлял более МРОТ с учетом компенсационных, стимулирующих и социальных выплат и доплаты за совмещение (апелляционное определение от 17.02.2015 по делу № 33-1115/2015). Аналогичные выводы содержат апелляционные определения Верховного суда Республики Хакасия от 06.09.2012 по делу № 33-1883/2012, Пермского краевого суда от 03.07.2012 по делу № 33-5901-2012, от 28.02.2012 по делу № 33-1723/2012.

Доплата не входит в МРОТ. Работа, которую работодатель поручает работнику в порядке ст. 60.2 ТК РФ, — это дополнительная работа. Работник выполняет ее помимо основной трудовой функции. В части 3 ст. 133 ТК РФ сказано об оплате труда за месячную норму рабочего времени и нормы труда. То есть, говорится об основной работе. Поэтому работнику нужно платить не меньше МРОТ по каждой ставке.

Смоленский областной суд поддержал позицию о доплате вне МРОТ. Он указал, что поскольку работница выполняла работу сверх месячной нормы, начисленная за это оплата не включается в состав МРОТ (апелляционное определение от 10.04.2012 по делу № 33-896). Но это единичный пример решения в пользу работника.

Устанавливайте размер доплаты с учетом регионального соглашения о МРОТ. Некоторые соглашения запрещают включать в МРОТ доплаты за совмещение, расширение зон обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Такое условие есть в соглашениях о МРОТ по г. Москве (заключено 18.12.2014) и Брянской области (утв. 04.12.2014). Применяйте их в обязательном порядке (ч. 1 ст. 9 ТК РФ).