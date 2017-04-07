317 апреля

Руководитель учреждения уволен по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. Ему выплатили компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ). По каким виду расходов и статье (подстатье) КОСГУ отразить расходы?

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отвечает:

Данные расходы следует отразить по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в увязке с подстатьей 262 «Пособия по социальной помощи населению» КОСГУ.

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