Данные расходы следует отразить по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в увязке с подстатьей 262 «Пособия по социальной помощи населению» КОСГУ.
317 апреля
Руководитель учреждения уволен по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. Ему выплатили компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ). По каким виду расходов и статье (подстатье) КОСГУ отразить расходы?
Тема: Выплаты персоналу
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редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает:
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