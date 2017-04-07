247 апреля

Сотрудник вернулся из деловой поездки за рубеж. Командировочные он получил в иностранной валюте. Руководитель утвердил авансовый отчет. Когда удержать НДФЛ с суточных, выданных сверх лимита?

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отвечает:

В последний день месяца, в котором был утвержден авансовый отчет.

Напомним, что налог удерживают в день получения дохода. А с 1 января 2016 года дату по командировочным определяют по новым правилам. Теперь это последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет. Значит, именно в этот день нужно исчислить и удержать НДФЛ. Учтите: доходы сотрудника в иностранной валюте нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения дохода (письмо Минфина России от 21 января 2016 г. № 03-04-06/2002).

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