Особенности есть.

В платежке надо записать КПП и ОКТМО дополнительного офиса, а не головной компании, а также банковские реквизиты подразделения. Поменяются и реквизиты получателя денег. Ставьте в платежке ИНН, КПП и наименование налоговой, в которой подразделение стоит на учете. Проверьте, чтобы реквизиты банка получателя тоже относились к этой инспекции. КБК используйте новые — для взносов 2017 года (приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 230н).

В поле 101 платежки ставьте код 01 — он действует для всех компаний и их подразделений (письмо ФНС России от 3 февраля 2017 г. № ЗН-4-1/1931). Некоторые банки требуют писать в платежке по страховым взносам код 08, хотя ФНС против (приложение 5 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н). В этой ситуации стоит пойти навстречу банкирам, чтобы вовремя перечислить взносы.

Неверный код в поле 101 — это не критичная ошибка. Если отразили правильные реквизиты банка получателя и КБК, деньги точно дойдут до инспекции, но в базе налоговиков может возникнуть путаница. Спросите в инспекции, где стоит на учете подразделение, надо ли уточнять платеж. Не исключено, что налоговики сами его перекодируют в своей программе.

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