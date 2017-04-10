Напрямую из подотчетных вернуть заем нельзя. Даже несмотря на то, что деньги возвращает и собирается получить обратно в виде займа один и тот же человек.

Неизрасходованные подотчетные сначала зачислите на расчетный счет, а потом снимите. Ведь закон разрешает выдавать и возвращать наличные займы только из денег, которые компания сняла со счета (п. 4 Указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У). То же самое касается и процентов по займу. Если нарушить это правило, налоговики могут оштрафовать компанию на 50 000 руб., а директора — на 5000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

В момент выдачи денег директору оформите расходный кассовый ордер. Иначе налоговики оштрафуют компанию за отсутствие кассовой первички на 10 000 руб., директора или главбуха — на 5000—10 000 руб. (ст. 120 НК РФ, ст. 15.11 КоАП РФ). А если инспекторы на проверке попросят расходники и вы их не представите, директору или главбуху грозит штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).

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