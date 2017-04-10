Закон не запрещает директору управлять компанией, находясь в декретном отпуске. Чтобы нанять временного директора, заключите с ним срочный трудовой договор и наделите полномочиями единоличного исполнительного органа компании. При этом полномочия основного директора как единоличного исполнительного органа надо прекратить.

С одной стороны, директор компании — работник, на которого распространяются положения Трудового кодекса РФ. С другой — он является единоличным исполнительным органом компании, на отношения с которым распространяются положения гражданского и корпоративного законодательства. Поэтому тот факт, что директор как работник уходит в декретный отпуск, еще не говорит о прекращении его полномочий как единоличного исполнительного органа. Сделки и действия от имени компании, совершенные директором в декрете, законны. Вместе с тем женщина-директор в период декрета, очевидно, не сможет уделять достаточно времени руководству компанией. Поэтому встает вопрос о необходимости ее замещения.

В рамках Трудового кодекса РФ обязанности отсутствующего директора можно передать путем совмещения должностей, внутреннего совместительства либо принять на должность директора временного работника. Но, поскольку единоличным исполнительным органом компании остается прежний директор, временный руководитель сможет действовать только на основании доверенности.

В ситуации, когда директор ушла в декрет и никому не передала свои полномочия, остается единственный вариант — прекратить полномочия директора как единоличного исполнительного органа компании и возложить их на другое лицо. Для этого предпримите следующие действия:

прекратите полномочия основного директора как единоличного исполнительного органа; назначьте нового директора, наделите его полномочиями единоличного исполнительного органа и заключите с ним срочный трудовой договор на период декрета основного директора.

При этом увольнять основного директора не нужно (да и сделать это вы не вправе). Она продолжит числиться работником компании в должности директора. После возвращения ее из декрета, расторгните срочный трудовой договор с временным директором и прекратите его полномочия в качестве единоличного исполнительного органа. Затем возобновите полномочия прежнего директора.

Данный способ не противоречит закону. Одна из особенностей правового положения директора компании заключается в том, что прекращение корпоративных полномочий и прекращение трудового договора — не одно и то же. Корпоративный и трудовой статусы директора «расщепляются». Поэтому собственник может прекратить полномочия руководителя и назначить нового руководителя, не прекращая трудовых отношений с прежним, ушедшим в декрет, руководителем. Суды подтверждают данную позицию (определения Московского городского суда от 16.08.2011 №33-25889, Забайкальского краевого суда от 10.09.2013 № 33-3136-2013, ВС Республики Карелия от 11.10.2013 № 33-3350/2013,Свердловского областного суда от 30.07.2015 № 33-9498/2015).

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