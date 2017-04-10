По закону работодатель не обязан уведомлять работника о восстановлении. Но известить его все-таки нужно. Причем лучше это сделать письменно. Только при этом условии работника можно уволить за прогул, если он вовремя не приступит к работе.

Работники выигрывают дела, где работодатели увольняют их за прогул после восстановления в должности. Особенно если работник не присутствовал на оглашении решения суда. Суды рассуждают так. Работодатель обязан не только издать приказ о восстановлении, но и ознакомить с ним работника. Так работник узнает день выхода на работу. Без этого нет фактического допуска к работе. И обвинять работника в прогуле нельзя. Поэтому нужно отправить работнику письмо с описью вложения.

Но отдельные суды не акцентируют внимание на том, информировал ли работодатель работника о восстановлении. Более того, они даже указывают на необязательность такой процедуры. Задача работника — проконтролировать, какое решение вынесет суд. Тем более что работник заинтересован отслеживать даты судебных заседаний. И если работодатель не препятствует возвращению работника на прежнее место, то у него нет оснований не являться на работу. В бесконфликтной ситуации дожидаться судебных приставов нет смысла.

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