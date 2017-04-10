Ответ зависит от того, как оформлено возмещение затрат. Выплата такой компенсации может быть одним из условий трудового договора. В этом случае ее начисление отражайте на счете 302 12. А выплату учитывайте по элементу вида расходов 112. В бухучете и отчетности компенсацию показывайте по подстатье 212 «Прочие выплаты» КОСГУ.

Другой порядок действует, если операция оформлена как расчеты с подотчетными лицами. Тогда применяйте код вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». В бухучете такие суммы следует отнести на подстатью 222 «Транспортные услуги» КОСГУ.

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