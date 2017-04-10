Учреждения, у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль, представляют налоговую декларацию по упрощенной форме (п. 1.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@). Включите в состав отчета: титульный лист (лист 01); лист 02; приложения 1 и 2 к декларации (если есть подлежащие отражению данные о доходах и расходах); лист 07 (если получали деньги в рамках целевого финансирования, целевых поступлений или другие средства, указанные в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ).