Учреждения, у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль, представляют налоговую декларацию по упрощенной форме (п. 1.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@). Включите в состав отчета: титульный лист (лист 01); лист 02; приложения 1 и 2 к декларации (если есть подлежащие отражению данные о доходах и расходах); лист 07 (если получали деньги в рамках целевого финансирования, целевых поступлений или другие средства, указанные в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ).
710 апреля
Учреждение оказывает платные услуги и перечисляет всю выручку в бюджет. Какие листы необходимо заполнить в декларации по налогу на прибыль?
Тема: Налог на прибыль
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редакция журнала «Казенные учреждения» отвечает:
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