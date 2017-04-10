Во-первых, расторгните действующий трудовой договор с работником. Сделать это можно по одному из двух оснований:

по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ);

собственному желанию работника на основании его заявления (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80ТК РФ).

При увольнении соблюдайте положения статьи 84.1 ТК РФ. Выплатите сотруднику в обычном порядке положенные суммы: зарплату за отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, обязательно внесите запись об увольнении в трудовую книжку. Выдайте книжку сотруднику вместе с остальными документами.

Во-вторых, заключите трудовой договор о работе по совместительству.

Отпускной стаж сотрудника надо исчислять заново со дня его приема на работу по совместительству (ст. 122 ТК РФ). Но учтите, что совместитель вправе взять ежегодный отпуск одновременно с тем, который ему предоставили на основной работе. Даже если к этому времени он отработал по новому трудовому договору меньше шести месяцев. При расчете отпускных учитывайте только те выплаты, которые работнику начислены как совместителю.