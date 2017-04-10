Нет, не нужно. Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). В этом случае взаимодействие между сотрудником и организацией происходит в рамках трудовых отношений. А если работодатель работает с персональными данными в целях исполнения своих обязанностей по трудовому договору, он может не уведомлять Роскомнадзор (п. 1 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ). Таким образом, не нужно направлять уведомление, когда вы проводите прием на работу, перевод, увольнение, оформляете свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовые книжки и др.
Также Роскомнадзор не обязательно информировать, если работодатель обрабатывает персональные данные, которые (ч. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ):
- сделал общедоступными сам сотрудник (например, разместил в сети Интернет);
- получены в связи с заключением договора, стороной которого является работник при условии, что
- персональные данные не распространяются без его согласия;
- относят к членам общественного объединения, религиозной организации;
- необходимы в целях однократного пропуска сотрудника на территорию работодателя;
- включают в себя только фамилии, имена и отчества сотрудников;
- включены в государственные автоматизированные информационные системы персональных данных, в том числе созданные для защиты безопасности государства;
- обрабатываются без использования средств автоматизации (вычислительной техники, компьютеров) и в соответствии с законодательством;
- обрабатываются в целях обеспечения безопасности на транспорте, в том числе для защиты от актов незаконного вмешательства.
Если компания предоставляет работникам дополнительные гарантии либо передает их персональные данные третьим лицам в иных ситуациях, то она обязана уведомить об этом Роскомнадзор (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ). В частности, уведомление необходимо направить, если работодатель собирается:
- оформлять зарплатные карточки сотрудникам;
- предоставить данные работника, даже с его согласия, по запросу банка;
- передать персональные данные в страховую компанию для заключения договора ДМС;
- разместить фотографии сотрудников с указанием Ф.И.О. на официальном сайте организации;
- установить систему видеонаблюдения, чтобы использовать ее для получения доказательств совершения неправомерных действий;
- передать персональные данные аудиторской организации для проведения проверки и др.