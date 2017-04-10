2310 апреля

Из статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» совсем не понятно, в каких случаях нужно информировать Роскомнадзор об обработке персональных данных. Например, нужно ли его уведомлять, если мы направляем работника в командировку? И в каких вообще случаях это обязательно, а в каких нет?

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отвечает:

Нет, не нужно. Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). В этом случае взаимодействие между сотрудником и организацией происходит в рамках трудовых отношений. А если работодатель работает с персональными данными в целях исполнения своих обязанностей по трудовому договору, он может не уведомлять Роскомнадзор (п. 1 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ). Таким образом, не нужно направлять уведомление, когда вы проводите прием на работу, перевод, увольнение, оформляете свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовые книжки и др.

Также Роскомнадзор не обязательно информировать, если работодатель обрабатывает персональные данные, которые (ч. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ):

  • сделал общедоступными сам сотрудник (например, разместил в сети Интернет);
  • получены в связи с заключением договора, стороной которого является работник при условии, что
  • персональные данные не распространяются без его согласия;
  • относят к членам общественного объединения, религиозной организации;
  • необходимы в целях однократного пропуска сотрудника на территорию работодателя;
  • включают в себя только фамилии, имена и отчества сотрудников;
  • включены в государственные автоматизированные информационные системы персональных данных, в том числе созданные для защиты безопасности государства;
  • обрабатываются без использования средств автоматизации (вычислительной техники, компьютеров) и в соответствии с законодательством;
  • обрабатываются в целях обеспечения безопасности на транспорте, в том числе для защиты от актов незаконного вмешательства.

Если компания предоставляет работникам дополнительные гарантии либо передает их персональные данные третьим лицам в иных ситуациях, то она обязана уведомить об этом Роскомнадзор (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ). В частности, уведомление необходимо направить, если работодатель собирается:

  • оформлять зарплатные карточки сотрудникам;
  • предоставить данные работника, даже с его согласия, по запросу банка;
  • передать персональные данные в страховую компанию для заключения договора ДМС;
  • разместить фотографии сотрудников с указанием Ф.И.О. на официальном сайте организации;
  • установить систему видеонаблюдения, чтобы использовать ее для получения доказательств совершения неправомерных действий;
  • передать персональные данные аудиторской организации для проведения проверки и др.
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