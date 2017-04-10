Нет, не нужно. Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). В этом случае взаимодействие между сотрудником и организацией происходит в рамках трудовых отношений. А если работодатель работает с персональными данными в целях исполнения своих обязанностей по трудовому договору, он может не уведомлять Роскомнадзор (п. 1 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ). Таким образом, не нужно направлять уведомление, когда вы проводите прием на работу, перевод, увольнение, оформляете свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовые книжки и др.

Также Роскомнадзор не обязательно информировать, если работодатель обрабатывает персональные данные, которые (ч. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ):

сделал общедоступными сам сотрудник (например, разместил в сети Интернет);

получены в связи с заключением договора, стороной которого является работник при условии, что

персональные данные не распространяются без его согласия;

относят к членам общественного объединения, религиозной организации;

необходимы в целях однократного пропуска сотрудника на территорию работодателя;

включают в себя только фамилии, имена и отчества сотрудников;

включены в государственные автоматизированные информационные системы персональных данных, в том числе созданные для защиты безопасности государства;

обрабатываются без использования средств автоматизации (вычислительной техники, компьютеров) и в соответствии с законодательством;

обрабатываются в целях обеспечения безопасности на транспорте, в том числе для защиты от актов незаконного вмешательства.

Если компания предоставляет работникам дополнительные гарантии либо передает их персональные данные третьим лицам в иных ситуациях, то она обязана уведомить об этом Роскомнадзор (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ). В частности, уведомление необходимо направить, если работодатель собирается: