Нет, не обязательно.

Присвоение разряда не всегда сопровождается переводом. Перевод на другую работу предполагает изменение трудовой функции или изменение структурного подразделения, если оно указано в трудовом договоре (ст. 72.1 ТК РФ).

Если должностные обязанности сотрудника останутся прежними, то оформлять перевод не нужно. Если же трудовая функция работника изменится и после присвоения разряда он будет выполнять другую работу, тогда оформите перевод. Однако для этого необходимо, чтобы в штатном расписании была должность «плиточник 4-го разряда». Чтобы оформить перевод, потребуется заявление сотрудника и соответствующий приказ, а в трудовую книжку нужно будет внести соответствующую запись (ч. четвертая ст. 66 ТК РФ, п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).