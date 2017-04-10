В вашем случае не нужно.

С 1 июля 2016 года профстандарты станут обязательными, если требования к квалификации сотрудника установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ). Для остальных работников профстандарты по-прежнему будут носить рекомендательный характер.

Требования к квалификации главного бухгалтера установлены законом, а значит, нужно обратиться к профстандарту (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Там указано, что главный бухгалтер должен иметь либо высшее образование, либо среднее профессиональное образование при условии повышения квалификации или прохождения профессиональной подготовки (п. 3.2 профстандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н).

В свою очередь в законе сказано, что главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагают ведение бухгалтерского учета, должен иметь высшее образование, если он работает в (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»):

открытом акционерном обществе (за исключением кредитных организаций);

страховой организации;

негосударственном пенсионном фонде;

акционерном инвестиционном фонде;

управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах;

органах управления государственного внебюджетного фонда;

органах управления государственного территориального внебюджетного фонда.

Таким образом, наличие высшего образования обязательно у главного бухгалтера, только если он работает в организации, которая входит в перечень, указанный выше. Если нет, то главбух может иметь и среднее профессиональное образование, но дополнительно к нему пройти курсы повышения квалификации или переподготовку. При наличии же высшего образования, получать дополнительное образование не нужно.