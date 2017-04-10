5210 апреля

В апреле компания приобрела автомобиль у единственного учредителя. Платить ли налог на имущество с приобретенного имущества?

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отвечает:

Да, платить.

Налогом облагается имущество, которое компания приняла к учету в составе основных средств (п. 1 ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ). Из этого правила есть исключение. Налог можно не платить за активы первой и второй амортизационных групп (п. 4 ст. 374 НК РФ).

Автомобили относятся к третьей амортизационной группе. Тут действуют другие нормы. Это имущество не облагается налогом, но как льгота. Льгота не действует, если компания приобрела активы у взаимозависимого продавца (п. 25 ст. 381 НК РФ). Единственный учредитель и компания как раз зависимы.

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