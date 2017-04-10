Безопаснее представить копии. Либо стоит сообщить в налоговую, что вы готовы представить оригиналы по местонахождению компании.

Если инспекция затребовала документы до того, как приостановила проверку, то компания обязана их представить. Иначе налоговики могут оштрафовать на 200 рублей за каждый непредставленный документ. Это подтверждают и ФНС, и судьи (письмо от 21.11.13 № ЕД-3-2/4395@, определение ВАС РФ от 07.07.14 № ВАС-5679/14).

В то же время на выездной проверке компания вправе представить документы на своей территории. Поэтому достаточно письменно сообщить в налоговую, что бумаги готовы и находятся в офисе компании. Есть также риск, что инспекция оштрафует за непредставленные копии. Но штраф можно оспорить в суде (определение ВАС РФ от 14.10.13 № ВАС-13729/13).