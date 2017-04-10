Запись о ведении предпринимательской деятельности не вносят в трудовую книжку. В ней отражают только сведения о выполняемой работе по трудовому договору, переводах на другую постоянную работу, награждениях и увольнении (ст. 15, 20, ч. четвертая ст. 66 ТК РФ).

Трудовое законодательство имеет отношение к ИП, только когда они выступают в качестве работодателей (письмо Роструда от 27 февраля 2009 г. № 358-6-1). К самому индивидуальному предпринимателю применяется гражданское законодательство (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Таким образом, если предприниматель нанимает на работу сотрудников, то им он должен вести трудовые книжки, а сам себе нет.

По общему правилу, неправильную запись признают недействительной. Сделать это может новый работодатель или работодатель по месту работы, предшествующему занятию предпринимательской деятельностью (п. 27 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Однако для этого потребуется документ, на основании которого можно внести исправление. Поскольку такого документа не может быть в принципе, запись оставьте как есть. Просто продолжите вести такую трудовую книжку.

Что касается оплаты больничного, то период ведения деятельности в качестве ИП засчитывается в страховой стаж. Наличие ошибочной записи в трудовой книжке значения не имеет. Стаж можно подсчитать на основании справки ФСС России об отчислениях за период работы в качестве индивидуального предпринимателя (письмо ФСС России от 1 декабря 1997 г. № 052/895-97).