2511 апреля Ветерану ВОВ сделали подарок стоимостью 6 тыс. руб. Его купили за счет субсидии на выполнение государственного задания. Нужно ли удержать НДФЛ с 2 тыс. руб.? Темы: НДФЛВыплаты персоналу Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычетаЗаявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителемЗаявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителяЗаявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельноЗаявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает: Нет. С 1 января 2016 года такие доходы полностью освобождены от уплаты налога (п. 33 ст. 217 НК РФ). Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>> Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная