2511 апреля

Ветерану ВОВ сделали подарок стоимостью 6 тыс. руб. Его купили за счет субсидии на выполнение государственного задания. Нужно ли удержать НДФЛ с 2 тыс. руб.?

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отвечает:

Нет.

С 1 января 2016 года такие доходы полностью освобождены от уплаты налога (п. 33 ст. 217 НК РФ).

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