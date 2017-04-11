Нет.

Дело в том, что разные классы предполагают разные трудовые функции. К водителю первого класса предъявляют более высокие требования, чем к водителю второго или третьего класса. И у него совершенно другие обязанности (п. 3, 4 разд. «Автомототранспорт и городской электротранспорт» Квалификационного справочника, утвержденногопостановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. № 58/3-102). Кроме того, установление более высокого класса влечет увеличение зарплаты сотрудника (абз. 6 ч. второй ст. 22, ст. 57 ТК РФ).

В данной ситуации переименование должности водителя будет означать изменение трудовой функции, то есть перевод. На это нужно письменное согласие сотрудника (ч. первая ст. 72.1 ТК РФ). Необходимо, чтобы он написал соответствующее заявление. Затем с работником заключают дополнительное соглашение к трудовому договору, издают приказ о переводе и вносят соответствующие записи в трудовую книжку и личную карточку (ст. 72 ТК РФ).

Если вы хотите провести изменения, не получая согласия работника, вам потребуется соблюдать процедуру, которая предусмотрена статьей 74 Трудового кодекса. В частности, не менее чем за два месяца уведомить сотрудника о предстоящих изменениях, в случае его отказа – предложить перевод на другую работу или уволить (ст. 74 ТК РФ).

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