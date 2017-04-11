Да.

Если сотрудника перевели на нижеоплачиваемую работу по медицинскому заключению, то в течение месяца со дня перевода за ним нужно сохранить его средний заработок по прежней работе. Если перевод связан с тем, что сотрудник получил увечье или профессиональное заболевание, то средний заработок за ним сохраняют до тех пор, пока он не выздоровеет или врачи не установят его инвалидность (ст. 182 ТК РФ). Обязанность выплатить средний заработок возникает у работодателя независимо от того, кто был инициатором перевода. Главное, чтобы основанием перевода было медицинское заключение, которое выдано в Порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441н.

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