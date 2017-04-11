2711 апреля

К нам обратился работник, который потерял трудовую книжку. На данный момент сотрудник нигде не работает. При этом после увольнения от нас он трудился у других работодателей. Кто должен восстановить потерянную трудовую книжку этому работнику?

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отвечает:

Работодатель по последнему месту работы.

Сотрудник, утративший трудовую книжку, должен письменно заявить об этом. В ответ работодатель обязан оформить сотруднику дубликат не позднее 15 дней со дня подачи заявления (п. 31 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 , далее – Правила ведения и хранения трудовых книжек). Обратиться к более раннему работодателю, чтобы оформить дубликат, работник может только в том случае, если предыдущие работодатели ликвидированы.

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