При указанном режиме работы у работника 2 выходных в неделю (суббота и воскресенье) — это нормальные условия труда. Работа в выходные дни является отклонением от нормальных условий и допускается в исключительных случаях. То, что работник в данной ситуации не отдохнет 2 выходных подряд, не является нарушением законодательства. Сокращение времени отдыха компенсируется повышенной оплатой.

Каждый работник имеет право на еженедельный непрерывный отдых — выходные дни (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 111 ТК РФ). Продолжительность этого отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

Работа в выходной день является частным случаем выполнения трудовой функции в условиях, отклоняющихся от нормальных. Привлечь к работе в такой день можно только в исключительных случаях (ст. 113 ТК РФ).

За работу в выходной день работнику полагается компенсация — оплата не менее чем в двойном размере. Либо работнику может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

Выплата в повышенном размере за работу в выходной день имеет цель компенсировать работнику повышенные трудозатраты и сокращение времени отдыха, поскольку не может быть соблюдена продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Каких-либо пределов, ограничений по количеству времени (дней) привлечения к работе в выходные дни нет, в отличие, например, от привлечения к сверхурочной работе. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ч. 6 ст. 99 ТК РФ).

Таким образом, привлечение работника к работе в выходные 2 дня подряд допускается. Необеспечение работника нормальным еженедельным непрерывным отдыхом компенсируется повышенной оплатой. При соблюдении порядка привлечения к работе в выходные дни трудовое законодательство в такой ситуации нарушено не будет.