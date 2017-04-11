Ет, работу в праздники учитывать при подсчете сверхурочной работы не нужно. Не важно, трудился работник в праздник по графику или нет.

Из вопроса следует, что у работника суммированный учет рабочего времени. В этом случае работа в праздники включается в месячную норму рабочего времени (п. 1 Разъяснений, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21; далее — Разъяснения). Например, работодатель вправе запланировать в графике на 8 марта работу продавцов магазина. Этот день будет обычным рабочим днем.

Графики формируют двумя способами:

распределяют рабочие часы с учетом нормы рабочего времени за конкретный месяц. В марте 2016 года она составляет 168 часов для 40-часовой недели; планируют работу сотрудников исходя из нормы рабочего времени за учетный период. При этом в конкретных месяцах норма бывает превышена. Но в целом за учетный период она выравнивается за счет недоработок в другие месяцы.

Как сформированы графики — важно для оплаты работы в праздники. По общему правилу ее оплачивают в повышенном размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ). Этот принцип действует независимо от того, запланирована работа по графику или нет (абз. 14 разд. 5 Рекомендаций Роструда, утв. протоколом от 02.06.2014 № 1). Так, работники с тарифными ставками за работу в праздники получат не менее двойной тарифной ставки.

Для тех, кто получает оклад, расчет зависит от итогов месяца. Если по графику работник уложился в мартовскую норму, то ему полагается одинарная дневная или часовая ставка сверх оклада (ст. 153 ТК РФ, подп. «в» п. 2 Разъяснений). Выплатите работнику двойную дневную или часовую ставку, если он в соответствии с графиком переработал мартовскую норму. То, что за учетный период работник выйдет на норму, значения не имеет. Часы переработки определяют в конце учетного периода (ч. 1 ст. 99 ТК РФ). Работу в праздники учитывать не нужно. Не важно, запланирована работа в графике или работодатель привлек к работе в праздник вне графика (апелляционные определенияЗабайкальского краевого суда от 11.06.2013 № 33-1976-2013,Иркутского областного суда от 23.10.2013 № 33-8615/13). В обоих случаях работнику гарантирована дополнительная оплата за работу в нерабочий праздничный день.