Работодатель вправе привлечь бухгалтера к дисциплинарной и (или) материальной ответственности. В некоторых случаях возможно уголовное преследование.

Дисциплинарная ответственность. Если бухгалтер виноват в перечислении денег не по адресу, то работодатель вправе объявить выговор или замечание. При условии, что это не первое нарушение, работник может быть уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Но в любом случае необходимо проверить, закреплены ли обязанности бухгалтера в трудовом договоре, должностной инструкции или локальном акте.

Материальная ответственность. По общему правилу работники несут материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Работодателю придется доказать наличие прямого действительного ущерба, вину бухгалтера, причинную связь между его поведением и ущербом и другие обстоятельства. Их перечень приведен в п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52.

Но можно взыскать ущерб и в полном объеме. Например, при наличии (а) договора о полной материальной ответственности, (б) умысла бухгалтера, (в) оговорки в трудовом договоре с главным бухгалтером (ч. 2 ст. 243 ТК РФ). Чтобы заключить с бухгалтером договор о полной материальной ответственности, нужны основания. Проверьте, чтобы в его обязанности входила работа, указанная в постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. Если бухгалтер имеет доступ к наличным, то такой договор заключен правомерно (определения Саратовского областного суда от 21.11.2013 № 33-7368, Приморского краевого суда от 23.09.2015 № 33-8609).

Аналогичный вывод можно сделать для бухгалтера, который работает исключительно с электронными переводами. Этот вид работ подпадает под понятие «финансовое обслуживание клиентов».

Уголовная ответственность. Действия бухгалтера могут быть квалифицированы по статьям уголовного закона. Например, за мошенничество, растрату или присвоение денег — по ст.ст. 159, 160 УК РФ (определение Свердловского областного суда от 14.09.2015 № 22-7838/2015). Работодатели редко увольняют работников в связи с совершением уголовно наказуемых деяний. Это связано со сложностью и длительностью процедуры. В то же время возможность обращения работодателя в правоохранительные органы нередко становится хорошим стимулом для работника возместить ущерб.