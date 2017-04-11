Компания вправе подать иск к бывшему работнику о возмещении убытков из-за разглашения коммерческой тайны (ч. 4 ст. 11 федерального закона от 29.07.2004 № 98-фз, далее —закон № 98-фз). Но перспектив у такого спора мало.

Сначала проверьте, соблюдали ли вы режим коммерческой тайны, был ли перечень сведений, содержащих конфиденциальную информацию, обязался ли работник не разглашать такие сведения и т. д.

Затем соберите доказательства, что работник разгласил конфиденциальную информацию третьим лицам. Учтите, что трудоустройство в конкурирующую организацию, которая стала использовать ваши секретные сведения, не исключает того, что она могла их получить из других источников (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.04.2015 по делу № 2-450/2015).

На практике сложно подтвердить, что третьи лица получили эти сведения от работника. Даже тот факт, что работник скопировал на съемный носитель конфиденциальную информацию, не говорит о том, что он передал эту информацию конкурентам работодателя (определение Московского городского суда от 12.12.2011 по делу № 4г/8–10961/2011, апелляционное определение ВС Республики Татарстан от 29.08.2013 по делу № 33–10267/13).

В пункте 4 ст.11 Закона № 98-ФЗ говорится о возможности взыскания с работника убытков. Данное понятие включает в себя и неполученные доходы, они же упущенная выгода (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Но спор между бывшим работником и работодателем будет трудовым, который вытекает из отношений по материальной ответственности. Расторжение трудового договора не освобождает стороны от нее (ч. 3 ст. 232 ТК РФ).

В рамках материальной ответственности работодатель может взыскать только прямой действительный ущерб. Упущенную выгоду с работника взыскать нельзя (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). Прямой действительный ущерб — это, например, если пропало или повреждено какое-то оборудование. В этом случае можно взыскать деньги на восстановление этого оборудования или приобретение аналогичного. В данном же случае все, что может предъявить работнику компания, это упущенная выгода. Но такой спор будет безрезультатным.