Нет, работодатель не должен предлагать работнику перевод на основную должность, так как она не считается вакантной.

Уволить работника в связи с сокращением штата можно, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Под ней понимают вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а также вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.

Обязанность предлагать сокращаемому работнику подходящие вакантные должности или работу возложена на работодателя с целью дать работнику возможность остаться в компании после сокращения занимаемой им должности.

В рассматриваемой ситуации работника перевели на определенный срок с основной должности на временную позицию. Затем работодатель решил сократить эти должности. Если он предложит сокращаемому работнику работу по основной должности, то на самом деле он не предоставит ему возможность остаться в компании, поскольку и эта должность будет сокращена вместе с временной должностью работника.

Основную должность нельзя считать вакантной, так как работодатель принял решение о ее сокращении. Судебная практика подтверждает этот вывод (апелляционное определение Рязанского областного суда от 26.08.2015 № 33-1906/2015).

Таким образом, перевод на основную должность нельзя считать гарантией, предусмотренной Трудовым кодексом РФ при увольнении в связи сокращением штата. Работодатель не обязан предлагать работнику перевод на такую должность в течение срока действующего временного перевода работника. Если работник попытается оспорить данную позицию в суде, суд встанет на сторону работодателя.

Поэтому важно, чтобы документы о сокращении должностей были вовремя подготовлены и правильно составлены.

Позиция работодателя будет убедительной, если приказ о сокращении основной должности принят на момент уведомления работника о сокращении его временной должности и совпадает дата сокращения обеих должностей.