Срок камералки отсчитывается со дня, следующего за днем поступления декларации в инспекцию (п. 2 ст. 88, п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Исключений из этого правила не предусмотрено, даже если компания сдала декларацию раньше крайнего срока.