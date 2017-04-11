3611 апреля

С какого момента начинается камералка, если компания досрочно сдала декларацию?

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отвечает:

Срок камералки отсчитывается со дня, следующего за днем поступления декларации в инспекцию (п. 2 ст. 88, п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Исключений из этого правила не предусмотрено, даже если компания сдала декларацию раньше крайнего срока.

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