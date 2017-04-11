3611 апреля С какого момента начинается камералка, если компания досрочно сдала декларацию? Тема: Налоговый контроль и проверки Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает: Срок камералки отсчитывается со дня, следующего за днем поступления декларации в инспекцию (п. 2 ст. 88, п. 2 ст. 6.1 НК РФ). Исключений из этого правила не предусмотрено, даже если компания сдала декларацию раньше крайнего срока. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная