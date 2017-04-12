Оттиск печати можно проставить как справа, так и слева.

Главное, чтобы он захватывал часть подписи работника кадровой службы, который внес в трудовую книжку запись об увольнении. Печатью заверяют подлинность подписи должностного лица на документе (п. 3.25 ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденного постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст). Оттиск ставят таким образом, чтобы подпись и ее расшифровка были читаемы.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>