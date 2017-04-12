1812 апреля

В компании работал гражданин Армении. При первом приеме на работу он представил армянский паспорт, в котором было указано отчество. Соответственно, отчество работника отразили и в трудовой книжке. Потом он от нас уволился. Через два месяца иностранец пришел устраиваться к нам снова. При приеме на работу он представил новый паспорт, в котором не указано отчество. Как нам быть в такой ситуации – нужно ли вносить какие-либо изменения в трудовую книжку?

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отвечает:

Да, необходимо внести изменения в сведения о работнике, которые отражены на титульном листе трудовой книжки. Они должны соответствовать документу, удостоверяющему личность.

Фамилию, имя и отчество сотрудника указывают на титульном листе трудовой книжки на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, далее – Инструкция по заполнению трудовых книжек). Запись об отчестве можно изменить на основании нового паспорта иностранца, указав реквизиты этого документа. Одной чертой зачеркивают прежнее отчество. На внутренней стороне обложки трудовой книжки делают ссылку на новый паспорт и заверяют ее подписью работодателя или уполномоченного им лица и печатью организации либо кадровой службы (п. 2.3 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

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