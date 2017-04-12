Оформлять дубликат в этом случае нельзя.

Его выдают в случаях, прямо предусмотренных законодательством (п. 22, 31, 33, 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225, далее – Правила ведения и хранения трудовых книжек). Например, когда сотрудник потерял трудовую книжку, она пришла в негодность и т. п. Невнесение бывшим работодателем записей о переводах к таким случаям не относится. Но вы должны внести в трудовую книжку сотрудника пропущенные записи о переводах на основании соответствующих приказов (п. 10 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

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