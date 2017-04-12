Сотрудница имеет право не брать декретный отпуск до родов. Пока она не воспользуется этим отпуском, выплачивайте ей зарплату в обычном порядке.

Оформляйте отпуск, когда женщина подаст заявление о предоставлении ей декретного отпуска и принесет больничный лист. Пособие по беременности и родам выплачивают женщине суммарно за весь период декретного отпуска. Его продолжительность составляет 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов (ст. 255 ТК РФ, ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255- ФЗ). Поэтому рассчитайте пособие сотруднице за оставшиеся дни отпуска.

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