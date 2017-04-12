В унифицированной форме табеля учета рабочего времени № Т-12 нет условного обозначения для периода нахождения сотрудника под стражей (постановление Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1). Работодатель может ввести для этого случая отдельный код, например «НПС».

Уволить работника за прогул в такой ситуации нельзя. Заключение под стражей не является дисциплинарным проступком, поскольку сотрудник не выходит на работу не по своей воле (ч. первая ст. 192 ТК РФ, постановление Президиума Московского областного суда от 13 октября 2004 г. № 631).

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