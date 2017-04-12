Иногда подрядная организация не уточняет в сопроводительных документах стоимость устройств. В этой ситуации есть рациональный выход. Нужно истребовать от подрядчика расшифровку их стоимости.

Если это невозможно, первоначальную стоимость объектов должна определить постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов (п. 25 Инструкции № 157н). Она может использовать официальные статистические сведения об уровне цен, а также информацию о ценах на аналогичное имущество от организаций-изготовителей.