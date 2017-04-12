Лифты и подъемники не могут выполнять самостоятельные функции отдельно от здания. Согласно ОКОФ, они входят в состав здания.

И все же есть основания учесть их в качестве обособленных инвентарных объектов.

Если конструктивно сочлененный объект состоит из нескольких частей – основных средств с разными сроками полезного использования, каждую из них учитывают как самостоятельный объект (абз. 2 п. 45 Инструкции № 157н). Эта норма в данном случае применима. Ведь в течение периода эксплуатации здания (конструктивно сочлененного предмета) лифты (отдельные части) меняют неоднократно. А в Классификации (утверждена постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1) лифты выделены в отдельные позиции. Это коды 14 2915261–14 2915267 ОКОФ. Значит, и срок использования у них иной.