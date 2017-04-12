Причиненный учреждению ущерб, который должно возместить виновное лицо, отразите на счете 209 00 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам». Его применяют и в случаях недостачи имущества. Операции покажите проводками:

ДЕБЕТ 1 209 ХХ 560

КРЕДИТ 1 401 10 ХХХ

– отражено начисление суммы ущерба;

ДЕБЕТ 1 210 02 ХХХ

КРЕДИТ 1 209 ХХ 660

– отражено поступление в доход бюджета суммы ущерба.

Обратите внимание: недавно порядок учета изменился. И теперь в ряде случаев дебиторскую задолженность прошлых лет нужно перевести на счет 209 30.