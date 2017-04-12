Причиненный учреждению ущерб, который должно возместить виновное лицо, отразите на счете 209 00 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам». Его применяют и в случаях недостачи имущества. Операции покажите проводками:
ДЕБЕТ 1 209 ХХ 560
КРЕДИТ 1 401 10 ХХХ
– отражено начисление суммы ущерба;
ДЕБЕТ 1 210 02 ХХХ
КРЕДИТ 1 209 ХХ 660
– отражено поступление в доход бюджета суммы ущерба.
Обратите внимание: недавно порядок учета изменился. И теперь в ряде случаев дебиторскую задолженность прошлых лет нужно перевести на счет 209 30.