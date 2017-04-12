10812 апреля

В конце марта распределили дивиденды учредителям. В этот же день заплатили НДФЛ. Но деньги участникам перечислили только 4 апреля. Нас оштрафуют за досрочную уплату НДФЛ?

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отвечает:

Возможен штраф за неуплаченный НДФЛ.

Компания не вправе платить НДФЛ за счет собственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ). Налог с дивидендов компания может удержать только на дату их выплаты. Заплатить НДФЛ надо не позднее следующего дня (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Вы перечислили НДФЛ раньше, чем удержали. То есть сделали это за счет собственных средств. В этом случае инспекторы не считают перечисленную сумму налогом и требуют заплатить НДФЛ повторно. Доказать, что компания вправе зачесть переплату по НДФЛ в счет будущих платежей, получается только в суде (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.02.16 № Ф10-47/2016).

Чтобы не спорить, перечислите налог с пенями. А ранее уплаченные суммы верните по заявлению.

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