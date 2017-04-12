2212 апреля

В первом квартале фирма приобрела товар, а в марте поставщик увеличил стоимость прошлых поставок. Подписали соглашение о новой цене. В апреле поставщик оформил корректировочный счет-фактуру. В каком периоде фирма вправе заявить вычет по корректировочному документу?

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отвечает:

Вычет можно заявить в текущем и будущих кварталах, но не позднее трех лет с даты соглашения.

При изменении цены стороны подписывают соглашение. Затем поставщик составляет корректировочный счет-фактуру. Если цена увеличилась, покупатель вправе принять НДС с разницы к вычету. Для этого у компании есть три года с момента составления соглашения об изменении цены и корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172 НК РФ). Значит, фирма вправе заявить вычет во втором квартале.

Чтобы принять налог к вычету, зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру в книге покупок за текущий период. В графу 5 запишите номер и дату корректировочного счета-фактуры, в графу 15 — разницу в стоимости, а в графу 16 — НДС с разницы (приложение 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

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