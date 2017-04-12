Только на обязательную страховку.

В налоговом учете компания вправе списать те расходы на страховку, которые перечислены в НК РФ. Кодекс разрешает учитывать расходы на все виды обязательного страхования (п. 1 ст. 263 НК РФ). Федеральный закон от 27.07.10 № 225-ФЗ требует, чтобы владелец опасного объекта страховал гражданскую ответственность за причинение в результате аварии вреда. Значит, вы вправе списать расходы по первому договору.

Что касается добровольной страховки, списать можно траты, перечисленные в подпунктах 1–10 пункта 1 статьи 263 НК РФ. Например, расходы на добровольное страхование грузов.

НК РФ разрешает учесть прочие виды добровольного страхования, если они являются обязательным условием деятельности. Например, до 2014 года заказчик по госконтракту мог потребовать, чтобы компания заключила договор добровольного страхования ответственности. Затраты на такую страховку ФНС разрешает списать на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 263 НК РФ (письмо от 15.10.09 № 3-2-09/207@).

Ваша компания вправе вести деятельность без добровольной страховки. Поэтому учесть взносы по второму контракту нельзя (письмо Минфина России от 18.01.16 № 03-03-06/1/1265).