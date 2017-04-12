Перечислите НДФЛ 31 мая.

Компания выдает отпускные за три календарных дня до начала отдыха. Для отпускных кодекс не устанавливает особую дату получения дохода. Это день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Перечислить НДФЛ со всех выплат можно на следующий день. Но для отпускных в НК РФ предусмотрена специальная дата. Заплатить налог надо не позднее последнего числа месяца, в котором компания выдала деньги сотруднику (п. 6 ст. 226 НК РФ). Поскольку вы выплатили отпускные в последний день мая, тогда же перечислите НДФЛ.

Во всех трех строках 100, 110 и 120 раздела 2 расчета 6-НДФЛ компания запишет одну и ту же дату — 31.05.2017.