1613 апреля

Хотим ввести новую форму трудового договора. Как отразить в ней изменение зарплаты и переводы за прошедшее время? Приложить старые допсоглашения или непосредственно указать в тексте трудового договора?

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отвечает:

По общим правилам, при изменении трудового договора отражать все предыдущие условия не требуется.

Их можно отследить по первичным документам – изменениям к трудовому договору, обеспечив их удобный учет и хранение в одном месте, или по личной карточке. Если вы все-таки решите внести сведения непосредственно в текст договора, то можно оформить изменения таблицей. Помните, что изложить трудовой договор в новой редакции можно лишь с согласия сотрудника (ст. 72 ТК РФ).

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