6313 апреля

Увольняется директор – единственный учредитель. Кто может заверить записи в его трудовой книжке – он сам или главный бухгалтер? Кадровика нет.

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отвечает:

Директор может сам заверить записи в своей трудовой книжке при увольнении.

Нарушения законодательства в этом не будет. Ведь, с одной стороны, руководитель выступает как представитель работодателя, а с другой – как сотрудник. Вместе с тем во избежание спорных ситуаций рекомендуем, чтобы запись внесло другое лицо. Директор своим приказом, в том числе оформленным в день увольнения, может назначить любого компетентного сотрудника организации ответственным за заполнение трудовых книжек (п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Это может быть и главный бухгалтер.

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