Законодательство не предусматривает особого порядка предоставления отпусков для работающих по срочным трудовым договорам. Более того, они имеют право претендовать на отпуск полной продолжительности через шесть месяцев работы, даже если срок трудового договора меньше года, например восемь месяцев. В этом случае при увольнении сотрудника работодатель сможет удержать отпускные за неотработанное время из окончательного расчета, если суммы будет достаточно (абз. 5 ч. второй ст. 137 ТК РФ). При этом размер удержаний не может превышать 20 процентов от причитающейся работнику зарплаты (ч. первая ст. 138 ТК РФ).

Заранее поясните работнику, что неотработанные отпускные будут удержаны. Если хотите избежать спорных ситуаций, договоритесь с работником о разделении отпуска на части таким образом, чтобы количество дней отпуска, которые сотрудник фактически использует, было пропорционально сроку его трудового договора.

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