7213 апреля

С гардеробщиками заключены срочные трудовые договоры с октября 2016 года по май 2017 года. Как предоставлять отпуска – полностью или пропорционально?

Тема:

отвечает:

Законодательство не предусматривает особого порядка предоставления отпусков для работающих по срочным трудовым договорам. Более того, они имеют право претендовать на отпуск полной продолжительности через шесть месяцев работы, даже если срок трудового договора меньше года, например восемь месяцев. В этом случае при увольнении сотрудника работодатель сможет удержать отпускные за неотработанное время из окончательного расчета, если суммы будет достаточно (абз. 5 ч. второй ст. 137 ТК РФ). При этом размер удержаний не может превышать 20 процентов от причитающейся работнику зарплаты (ч. первая ст. 138 ТК РФ).

Заранее поясните работнику, что неотработанные отпускные будут удержаны. Если хотите избежать спорных ситуаций, договоритесь с работником о разделении отпуска на части таким образом, чтобы количество дней отпуска, которые сотрудник фактически использует, было пропорционально сроку его трудового договора.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем