Действительно, работник может использовать отпуск единовременно или частями. При этом решение о разделении отпуска на части должно быть согласовано сотрудником и работодателем и подтверждено документами (ч. первая ст. 125 ТК РФ). Свои пожелания относительно разделения отпуска сотрудник может отразить в заявлении произвольной формы. Если разбить отпуск предлагает работодатель, то он может направить сотруднику соответствующее уведомление. Предусмотрите в нем специальную строку, где работник напишет, согласен он или нет на такое разделение. Формулировка уведомления может быть такой: «В связи с производственной необходимостью предлагаем Вам использовать ежегодный отпуск в 2016 году частями: первая часть – с 1 по 14 июля 2016 года на 14 календарных дней, вторая часть – с 30 сентября по 13 октября 2016 года на 14 календарных дней».

Также можно разбить отпуск на части по устной договоренности с работниками. Отразите это в графике, а затем ознакомьте с ним работников (ст. 123 ТК РФ). Для этого можно оформить отдельный лист, где каждый из работников напишет «С графиком отпусков ознакомлен, с разделением отпуска на части согласен». Далее идет подпись работника, расшифровка подписи и дата ознакомления.

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