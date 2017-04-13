Практически все суды считают, что средний заработок на период трудоустройства — то же самое, что и выходное пособие. Поэтому он идет в зачет при оплате времени вынужденного прогула.

При сокращении работодатель выплачивает работнику выходное пособие, а также сохраняет за ним средний заработок на период трудоустройства (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). Если работник оспорит в суде увольнение, то суд зачтет выходное пособие при расчете заработка за время вынужденного прогула (п. 62 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2; далее — Постановление № 2). Что касается зачета заработка на период трудоустройства, то тут мнения судов расходятся. Большинство судов считает, что данная выплата по своей правовой природе равнозначна выходному пособию. Ведь выходное пособие — это фактически средний заработок на период трудоустройства за первый месяц (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). Поэтому он засчитывается при расчете заработка за время вынужденного прогула. Но некоторые суды считают иначе. По их мнению, данная выплата по своей сути приравнивается к пособию по безработице, которое не идет в зачет заработка за вынужденный прогул (п. 62 Постановления № 2).

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