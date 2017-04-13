3913 апреля

Чтобы заменить уборщика, который находится на длительном больничном, работодатель планирует заключить гражданский договор. Но юристы против. По их мнению, такой договор можно заключать только для выполнения работы, которая не предусмотрена штатным расписанием. Правы ли юристы?

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Опасения юристов оправданны. Контролеры могут признать гражданский договор трудовым. Причем даже если в штатном расписании нет подходящей должности. Тогда компании доначислят взносы. Если нужно заменить работника, заключайте срочный трудовой договор. Основание — абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

Работник вправе трудиться по трудовому или гражданскому договору (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и др.). Но нельзя заключать гражданский договор вместо трудового, чтобы упростить оформление и увольнение работника или не платить ему пособие по болезни (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Один из признаков трудовых отношений — условие о выполнении работ определенного рода (трудовой функции), а не разового задания. В последнем случае заказчик оценивает результат работы. Например, гражданский договор с подрядчиком можно заключить на разовую уборку помещения. Но замена отсутствующего работника на постоянной основе — один из признаков подмены трудового договора.

Заключайте трудовой договор, если работник будет:

  • ежедневно приходить в офис или другое помещение работодателя;
  • находиться на рабочем месте в течение определенного работодателем времени;
  • заниматься однотипным функционалом под управлением и контролем работодателя;
  • получать зарплату не меньше МРОТ и т. п.

Иногда работодатели заключают гражданский договор, несмотря на то, что работа отвечает указанным критериям. Компания рискует. Суд может признать отношения трудовыми (определения ВС Республики Башкортостан от 02.10.2015 № 33-14126/2015, ВС Республики Бурятия от 21.12.2015 № 33-5314/2015).

Еще работодателя ждут неприятности от ФСС России. Если у гражданского договора будут признаки трудового, то контролеры доначислят взносы. В подобных спорах суды на стороне ФСС России (постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.07.2013 № А33-16377/2012, АС Дальневосточного округа от 30.06.2015 № Ф03-2605/2015, Волго-Вятского округа от 25.12.2015 № Ф01-5326/2015).

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