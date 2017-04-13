Опасения юристов оправданны. Контролеры могут признать гражданский договор трудовым. Причем даже если в штатном расписании нет подходящей должности. Тогда компании доначислят взносы. Если нужно заменить работника, заключайте срочный трудовой договор. Основание — абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

Работник вправе трудиться по трудовому или гражданскому договору (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и др.). Но нельзя заключать гражданский договор вместо трудового, чтобы упростить оформление и увольнение работника или не платить ему пособие по болезни (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Один из признаков трудовых отношений — условие о выполнении работ определенного рода (трудовой функции), а не разового задания. В последнем случае заказчик оценивает результат работы. Например, гражданский договор с подрядчиком можно заключить на разовую уборку помещения. Но замена отсутствующего работника на постоянной основе — один из признаков подмены трудового договора.

Заключайте трудовой договор, если работник будет:

ежедневно приходить в офис или другое помещение работодателя;

находиться на рабочем месте в течение определенного работодателем времени;

заниматься однотипным функционалом под управлением и контролем работодателя;

получать зарплату не меньше МРОТ и т. п.

Иногда работодатели заключают гражданский договор, несмотря на то, что работа отвечает указанным критериям. Компания рискует. Суд может признать отношения трудовыми (определения ВС Республики Башкортостан от 02.10.2015 № 33-14126/2015, ВС Республики Бурятия от 21.12.2015 № 33-5314/2015).

Еще работодателя ждут неприятности от ФСС России. Если у гражданского договора будут признаки трудового, то контролеры доначислят взносы. В подобных спорах суды на стороне ФСС России (постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.07.2013 № А33-16377/2012, АС Дальневосточного округа от 30.06.2015 № Ф03-2605/2015, Волго-Вятского округа от 25.12.2015 № Ф01-5326/2015).