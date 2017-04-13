Пока работник не представит справку от работодателя супруга, оформляйте отпуск по уходу за ребенком, но пособие не платите. Когда работник принесет документы, выплатите пособие за все прошедшие дни детского отпуска.

Обычно работники подают заявление на отпуск по уходу за ребенком вместе с документами для назначения пособия. Перечень документов закреплен в п. 54 Порядка (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н; далее —Порядок № 1012н).

Среди документов для начисления детского пособия поименована справка с места работы супруга. Она должна содержать информацию о том, что супруг не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком (ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ(далее — Закон № 255-ФЗ), подп. «ж» п. 54 Порядка № 1012н). Дополнительные требования ФСС России к содержанию справки или ее форме — незаконны (письмо Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2011 № 18-1/2756, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2014 № 09АП-41197/2014).

Работодатель не обязан выплачивать «детские» деньги пока у него нет всех документов (апелляционное определение Пермского краевого суда от 06.05.2015 № 33-4230/2015). Без справки ФСС России не возместит пособие (постановление АС Московского округа от 22.12.2014 № Ф05-14664/2014). Поэтому зафиксируйте, что работник подал заявление на отпуск, но не представил документы на пособие. Теперь можете оформлять отпуск по уходу за ребенком (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). Выплаты работнику не полагаются.

Работник вправе обратиться за детским пособием не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком 1,5 лет (ч. 2.1 ст. 12 Закона № 255- ФЗ). Назначьте пособие в течение 10 календарных дней со дня обращения работника. Оплатите весь период, пока он находился в детском отпуске, но не получал деньги из-за отсутствия справки с места работы супруга (ч. 2 ст. 17.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, апелляционное определение Омского областного суда от 26.08.2015 № 33-6068/2015). Выплатите пособие в ближайшую зарплату. Это условие содержит ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ.